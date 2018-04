Seleção Brasileira é a manda-chuva da Copa das Confederações

SÃO PAULO - Maior vencedor da história das Copas do Mundo, o Brasil dá as cartas também na Copa das Confederações. Desde que o torneio foi criado, em 1992 (as duas primeiras edições não foram organizadas pela Fifa), a seleção canarinho já levantou o troféu três vezes. Depois dela, quem mais venceu foi a França, com dois títulos. Acompanhe a transmissão ao vivo da convocação a partir das 11h30.

Em participações, o Brasil também é o recordista do torneio, já que esteve presente em todas as edições desde 1997 - ou seja, desde que a Fifa assumiu a organização da competição, o Brasil nunca deixou de participar. E foi em 1997, na Arábia Saudita, que a seleção ganhou a Copa das Confederações pela primeira vez ao golear na decisão a Austrália por 6 a 0. A principal atração do torneio foi a dupla de ataque do time brasileiro, formada por Ronaldo e Romário.

Com um quarteto de ataque formado por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho e Adriano, o Brasil voltou a conquistar o título em 2005, na Alemanha. Na decisão, uma espetacular goleada por 4 a 1 sobre a Argentina, sem dúvida uma das melhores atuações da seleção nos últimos dez anos. Quatro anos depois, na África do Sul, o pragmático time dirigido por Dunga venceu o torneio ao derrotar a surpreendente equipe dos Estados Unidos por 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0.