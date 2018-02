Seleção brasileira empata com Chile em jogo tumultuado Em jogo tumultuado, o Brasil empatou com o Chile por 2 a 2 pela fase final do Sul-Americano sub-20, que está sendo disputada no Paraguai. A seleção brasileira esteve por duas vezes na frente do placar, mas os chilenos chegaram ao empate com dois gols de pênalti, bastante reclamados pelos brasileiros. O resultado reflete o futebol ruim que o time está demonstrando nesta fase final. No primeiro tempo, a seleção nacional esteve totalmente desorganizada, errando muitos passes e sem nenhuma objetividade. No segundo tempo, as coisas pareciam que ficariam fáceis para o Brasil após a expulsão do zagueiro chileno Larrondo, aos 12 minutos, por um carrinho dado no lateral-esquerdo Carlinhos. Aos 24, Amaral faz bela jogada pela direita e cruza para Alexandre Pato fazer 1 a 0. Aos 28 minutos, o atacante brasileiro Luiz Adriano recebeu cartão vermelho após dar cotovelada em Currimilla e no minuto seguinte, o chileno Martinez também saiu mais cedo após se envolver em confusão com Luiz Adriano. Aos 37 minutos o árbitro Roberto Silvera, do Uruguai, deu pênalti de Carlinhos em cima de Medina. Vidal cobrou com categoria e empatou para o Chile. No minuto seguinte, Amaral faz bela jogada e chuta. A bola desvia na zaga chilena e sobra para Tchô colocar o Brasil novamente em vantagem. Quando a vitória parecia garantida, o árbitro marcou novo pênalti para os chilenos e Vidal empatou a partida novamente. Após o apito final, os jogadores brasileiros, revoltados, foram para cima do árbitro e Carlinhos acabou expulso.