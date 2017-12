Seleção brasileira está em Colônia e treina nesta segunda A seleção brasileira já está na cidade de Colônia. O time desembarcou após uma rápida viagem de avião da cidade de Munique, onde jogou contra a Austrália (e ganhou por 2 a 0) e agora todos vão descansar para iniciar nesta segunda-feira a preparação para o jogo da próxima quinta-feira contra o Japão, onde até um empate pode garantir o primeiro lugar do Grupo F. O grupo brasileiro foi de ônibus para o Castelo Lerbach, onde ficará hospedado até após o jogo (o próximo local depende da confirmação da posição do time brasileiro na classificação e, conseqüentemente, a definição da partida pelas oitavas-de-final). Nesta segunda-feira o time já volta aos treinos. A movimentação está marcada para às 16h45 (11h45 de Brasília), no campo do SSG90 Stadion, em Bergisch Gladbach. Todos os 23 jogadores do grupo devem participar, mas a assessoria de Imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que podem acontecer alterações.