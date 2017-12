Seleção brasileira está em Frankfurt, local do próximo jogo A delegação brasileira que disputa a Copa do Mundo da Alemanha já está em Frankfurt. Os jogadores e a comissão técnica chegaram ao hotel onde o time ficará concentrado até sábado, quando enfrentará a França no Frankfurt Stadium, às 16 horas (de Brasília). A chegada foi tranqüila e alguns poucos torcedores recepcionaram o time, já que passa das 22 horas na Alemanha. Nesta sexta, o time treina à tarde no local da partida. Na saída do Castelo Lerbach, onde o time ficou concentrado até esta sexta (antes já montado sua base em Weggis, na Suíça, e Königstein, já na Alemanha), os jogadores foram bastante aplaudidos pelos funcionários, que desejaram sorte ao time. O capitão Cafu fez questão de cumprimentá-los. Ronaldo e Ronaldinho, inclusive, posaram para várias fotos.