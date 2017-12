Seleção brasileira está em Munique; viagem foi tranqüila A delegação brasileira já está na cidade de Munique, local do jogo de domingo contra a Austrália, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo (às 13 horas de Brasília). O time foi de avião para a nova base enquanto estiver no torneio, onde chegou a instantes. Na chegada ao Hotel Hilton Munchen Park a seleção não teve muitos problemas, mesmo com os poucos torcedores. Daqui a pouco, às 23h30 local (18h30 de Brasília) todos farão um lanche e seguirão para o quarto para dormir. A programação da delegação neste sábado inclui apenas um treino de reconhecimento do gramado do Allianz Arena, local da partida contra os australianos, às 18h15 local (13h15 de Brasília). Depois disso, todos voltam para a concentração e aguardam o jogo, no dia seguinte.