Seleção brasileira fará amistoso com a Holanda no Serra Dourada em junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que a seleção disputará o amistoso com a Holanda no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no dia 4 de junho. A decisão foi divulgada após reunião entre o presidente Ricardo Teixeira e o governador de Goiás, Marconi Perillo.

Será o terceiro amistoso da equipe do técnico Mano Menezes neste ano. No início do mês, os brasileiros foram derrotados pela França por 1 a 0. No dia 27 de março, o Brasil vai duelar com a Escócia, no Emirates Stadium, na capital inglesa, em preparação para a disputa da Copa América, em julho, na Argentina. Em seguida, os brasileiros vão enfrentar a Alemanha em mais um amistoso, na cidade de Stuttgart, em agosto.

Especula-se que o jogo contra a Holanda, diante da torcida brasileira, poderá marcar oficialmente a aposentadoria de Ronaldo, anunciada na segunda-feira passada. O atacante, que nunca foi convocado pelo técnico Dunga, vestiu a camisa da seleção brasileira pela última vez na eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, diante da França, na Alemanha.

O amistoso de junho será o segundo contra a Holanda no Serra Dourada. Em 1999, os brasileiros venceram os europeus por 3 a 1, com dois gols de Amoroso e um de Leonardo, no dia 8 de junho.