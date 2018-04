Seleção brasileira fará mais 11 amistosos neste ano; cinco rivais já estão definidos

A CBF anunciou na madrugada desta quinta-feira que a seleção brasileira ainda fará outros 11 amistosos em 2013, completando assim um total de 16 partidas amistosas no ano que antecede a Copa do Mundo. Desses jogos, apenas dois (contra a Argentina) acontecerão em datas que não fazem parte do calendário de jogos internacionais da Fifa.

Dos próximos amistosos, cinco já têm adversários definidos. Antes da Copa das Confederações, a seleção enfrenta a Inglaterra, em 2 de junho, no Maracanã, e a França, uma semana depois, na Arena Grêmio. Depois, em 14 de agosto, o Brasil joga contra a Suíça, numa data em que a apresentação é na segunda e o jogo na quarta-feira. No dia seguinte nova convocação será feita.

Ela servirá para os amistosos dos dias 6 e 10 de setembro. Antes, em 5 de setembro, a seleção será convocada para enfrentar a Argentina, no primeiro jogo do Superclássico das Américas, marcado para 18 de setembro. A volta será duas semanas depois. Nova rodada de amistosos em datas Fifa terá partidas em 11 e 15 de outubro. Para fechar o ano, amistosos em 8 e 19 de novembro.

A CBF também divulgou durante a madrugada a programação para a Copa das Confederações, confirmando a apresentação do grupo no 27 de maio, garantindo 18 dias para treinar e disputar dois amistosos antes da estreia na competição, dia 15, contra o Japão, em Brasília.

Pelo cronograma, Felipão irá à Europa nesta sexta e ficará lá até domingo, visitando clubes. A partir de 2 de maio, por 10 dias o treinador observará jogos no Brasil e no exterior, visando a convocação do dia 14. Depois, em 16 de maio, a comissão técnica viaja novamente à Europa, observando as últimas rodadas dos campeonatos nacionais, culminando com a presença na final da Liga dos Campeões, em 25 de maio.

A programação em dois períodos prevê exatos 14 treinos antes da estreia contra o Japão, além de três trabalhos recreativos. Após os jogos contra Inglaterra e França, o elenco será liberado, se reapresentando às 11h30 do dia seguinte.