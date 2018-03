Seleção brasileira faz 2 mudanças O Brasil voltou com duas alterações para o segundo tempo da partida contra Camarões, pela Copa das Confederações, no Japão. Fábio Rochemback e Carlos Miguel entraram nos lugares de Vampeta e Vágner, respectivamente. A intenção do técnico Émerson Leão é tentar dar mais dinamismo ao meio-de-campo. O placar continua 0 a 0.