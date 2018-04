Seleção brasileira inicia treinamentos nesta terça-feira

Contando com Luís Fabiano no lugar de Afonso, machucado, a seleção brasileira inicia sua preparação para os jogos das Eliminatórias, contra Peru (18) e Uruguai (21), na tarde desta terça-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. Os jogadores deverão enfrentar frio, já que a previsão fica entre 15 e 23ºC. Veja mais: Atacante Afonso é cortado; Dunga chama Luis Fabiano LUÍS FABIANO Dunga vive mesmo uma fase muito boa na seleção. Quando tem um problema, a solução chega com rapidez e competência. Nesta segunda-feira, o técnico soube que não poderia contar com Afonso para os jogos do Brasil com Peru, domingo, e Uruguai, dia 21, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. O atacante, cuja média de gols na equipe é desprezível - marcou uma única vez em oito partidas -, foi cortado por contusão. O treinador, então, resolveu chamar Luís Fabiano, atualmente no Sevilla e que em 12 jogos pela seleção, fez seis gols. E o novo reforço vem em boa hora para a comissão técnica: a partida contra os uruguaios vai ser disputada no Morumbi, local em que o ex-jogador do São Paulo ganhou prestígio e títulos. Com Luís Fabiano no grupo, Dunga espera conter um pouco mais os torcedores do campeão brasileiro, ainda em busca de uma explicação que justifique a ausência constante do nome de Rogério Ceni da lista de convocados. Sem uma das suas principais apostas - Dunga destaca qualidades em Afonso que o torcedor comum não consegue entender -, o técnico vai ter a partir desta terça-feira quatro dias para treinar o time em Teresópolis, na região serrana do Rio, antes da viagem na sexta-feira para Lima, local do confronto com o Peru. Sem Afonso, restará a Dunga observar melhor Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Robinho para definir como será o ataque da seleção no jogo de domingo. Vagner Love também terá atenção especial e deve continuar como titular.