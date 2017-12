Seleção brasileira já está em Quito A seleção brasileira já está em Quito, onde enfrenta o Equador a partir das 19 horas (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa de 2006. A delegação, que estava concentrada em Guayaquil, seguiu para o local da partida somente agora para poder evitar os efeitos da altitude na cidade (2860 metros acima do nível do mar). Os jogadores já almoçaram no hotel em que a seleção está hospedada em Quito e devem seguir para o estádio às 17 horas (horário de Brasília).