Seleção brasileira já está em São Paulo Chegada mais do que discreta da seleção brasileira em São Paulo, para a partida de domingo, contra a Bolívia, às 17 horas, no Morumbi, pelas Eliminatórias da Copa. A delegação desembarcou no aeroporto de Congonhas na noite desta sexta-feira, às 22h20. Foi recebida por um ônibus da Nike, patrocinadora oficial da CBF, que teve a permissão de pegar os jogadores na pista. A delegação saiu pela porta de trás do aeroporto. Os jogadores e a comissão técnica não tiveram o menor contato com as pessoas que circulavam por Congonhas. A preocupação não tinha motivo de ser. Não havia sequer um torcedor esperando a seleção. Seis batedores motorizados protegeram o ônibus até o hotel Transamérica, concentração da equipe até o confronto com os bolivianos. Neste sábado, às 16 horas, o time de Parreira faz o último treino, já no gramado do Morumbi.