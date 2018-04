Seleção Brasileira já está na Alemanha A seleção brasileira desembarcou na manhã desta segunda-feira na cidade de Berlim, onde na quarta-feira enfrenta a Alemanha em partida amistosa. A equipe deixou o Brasil na noite deste domingo, algumas horas depois da vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia, no Morumbi, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Da equipe que jogou em São Paulo, apenas o atacante Ronaldo permaneceu no Brasil por mais um dia. Ontem à noite ele formalizou seu noivado com a modelo Danniella Cicarelli, com que deverá se casar no dia 2 de janeiro de 2005. Ronaldo foi dispensado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, mas deverá embarcar para a Europa no início da tarde de hoje. Na terça-feira, ele participará dos treinos normalmente.