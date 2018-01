Seleção Brasileira já está na China A Seleção Brasileira vai chegando aos poucos à cidade de Guangzhou, na China, onde na quarta-feira pela manhã (9h45, de Brasília) enfrenta a equipe da casa em um amistoso. Até o momento, chegaram à cidade chinesa apenas os membros da comissão técnica e dois jogadores - Juninho Pernambucano e Ronaldinho Gaúcho. Treze atletas que jogam na Europa deverão desembarcar ainda nesta segunda-feira. A exceção fica por conta de Gilberto Silva. O meio-campista do Arsenal, da Inglaterra, jogou ontem à tarde contra o Newcastle, e não conseguiu embarcar em Frankfurt, uma das escalas da viagem. Ele deve chegar à China apenas na terça-feira junto com os jogadores que atuam no Brasil. Além de receber os jogadores aos poucos, o técnico Carlos Alberto Parreira ganhou um outro problema durante a viagem. O zagueiro Juan, do Bayer Leverskusen se contundiu e acabou sendo cortado. Parreira já havia dispensado o zagueiro Edmilson, do Lyon, também por contusão. O jogo contra a China, marca a reestréia da dupla do tetra, Parreira/Zagallo na seleção.