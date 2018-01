Seleção brasileira já está na Nigéria A seleção brasileira já está na cidade de Abuja, capital da Nigéria, onde na quarta-feira enfrenta a equipe local, no amistoso de preparação para a Copa das Confederações, torneio que será disputado na França, entre 18 e 29 deste mês. A delegação brasileira desembarcou no aeroporto de Abuja por volta das 19 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira e foi recebida com festa por um grupo de danças folclóricas do país. A Seleção deixou o Brasil na noite de domingo e seguiu para a Paris, de onde embarcou para a Nigéria. O único jogador que se juntou ao grupo na França foi o lateral-direito Belletti. Em função do mau tempo, o goleiro Fábio, do Vasco da Gama, não conseguiu sair de Caxias do Sul-RS, onde o clube carioca enfrentou o Juventude, e viajou apenas nesta segunda-feira. O goleiro deve desembarcar em Abuja na noite desta terça-feira. O técnico Carlos Alberto Parreira só terá o grupo completo depois do amistoso contra os nigerianos. É que os jogadores do Cruzeiro (Alex, Edu Dracena e Maurinho) - e do Flamengo (Júlio César) ainda estão no Brasil para a disputa da final da Copa do Brasil, na quarta-feira. Os atletas embarcam para a França apenas no dia 12. O Brasil integra o Grupo B da Copa das Confederações, ao lado de Estados Unidos, Camarões e Turquia. No grupo A estão França, Colômbia, Japão e Nova Zelândia. A seleção brasileira estréia no dia 19, contra Camarões. Depois enfrenta os Estados Unidos (dia 21) e encerra sua participação na primeira fase contra a Turquia, no dia 23. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as semifinais.