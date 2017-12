Seleção brasileira já está no Allianz Arena para treino A seleção brasileira já está realizando o treino de reconhecimento do gramado do Allianz Arena, em Munique, onde realizará neste domingo o segundo jogo na Copa do Mundo, contra a Austrália, às 13 horas (de Brasília). Está previsto a realização de um aquecimento e um leve bate bola entre os jogadores (o popular "rachão"), utilizando uma parte do campo. Entre os 23 jogadores, a felicidade de um se destaca: é o atacante Adriano, que conheceu pela internet o filho, Adriano Júnior, que nasceu na sexta-feira. Ele viu as imagens através do laptop do zagueiro Juan. "O moleque é grandão, muito bonito. É o Adriano II. O Didiquinho", brincou, lembrando que seu apelido de infância é Didico. Segundo o próprio jogador, seu filho nasceu com 3 quilos e 600 gramas e mede 51 centímetros.