Seleção brasileira jogará amistoso com Kuwait em outubro A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, neste sábado, que a seleção brasileira enfrentará a seleção do Kuwait no dia 7 de outubro, no Kuwait. Quase após um ano do cancelamento desta mesma partida, pois na ocasião não se tratava de um selecionado nacional as equipes européias desautorizaram a participação de seus atletas, este jogo será o segundo amistoso confirmado do Brasil para depois da Copa do Mundo da Alemanha, já que no dia 16 de agosto o adversário será a Noruega, em Oslo.