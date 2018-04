Seleção brasileira olímpica só empata no primeiro teste

SANTOS - Faltando ainda 922 dias para o início dos Jogos do Rio/2016, o técnico Gallo comandou neste domingo o primeiro compromisso da seleção brasileira sub-21, formada apenas por atletas que terão a idade mínima de 23 anos para disputar a próxima Olimpíada. E a estreia foi com um empate em 1 a 1 com o México, na Vila Belmiro, em Santos.

Segundo melhor jogador do último Campeonato Mundial Sub-17, ano passado, Nathan, do Atlético Paranaense, criou uma jogada aos 11 minutos e tocou para Otávio (do Inter), que foi derrubado na área. Pênalti que o cruzeirense Vinicius Araujo converteu. Além do trio ofensivo, o time teve Leonardo; Tinga, Wallace, Gustavo Henrique e Mateus Muller; Danilo, Matheus Biteco e Alisson.

No intervalo, Gallo promoveu cinco substituições, com as entradas de João Afonso, Boschilia, Biro Biro, Yuri Mamute e Thalles. Mas o México cresceu no jogo e chegou ao empate, com Gracia Dominguez, de cabeça. Willian, Kayke e Mosquito ainda participaram do jogo. Lucas Evangelista e Lucas Cândido também estavam convocados mas foram dispensados a pedido de São Paulo e Atlético-MG, respectivamente.