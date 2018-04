Seleção brasileira se apresentará dia 22 de maio para Copa América Centenário

Por conta de possíveis compromissos no futebol nacional - o Campeonato Brasileiro tem rodada marcada para o dia 22 - e no exterior - a final da Liga dos Campeões, por exemplo, será no dia 28 de maio -, alguns atletas devem se apresentar depois. Mas a expectativa é que boa parte do grupo se reúna já no dia estabelecido pela CBF.

Serão cinco dias de treinos em Los Angeles antes da viagem para Denver, onde será realizado o único amistoso antes da competição. No dia 27, o Brasil duela com o Panamá no estádio DSG Park.

Após a partida, a delegação brasileira retorna para Los Angeles, onde finalizará a preparação com treinos na Universidade da Califórnia e no Estádio Rose Bowl, justamente o palco da estreia do torneio, no dia 4 de junho, diante do Equador, às 23 horas (de Brasília).

Da Califórnia, a seleção segue rumo à Flórida, mais precisamente Orlando, onde fará a segunda partida do torneio, dia 8, contra o Haiti, no Orlando Citrus Bowl. Depois do duelo, mais uma viagem, desta vez para Boston, onde fechará a primeira fase da Copa América contra o Peru, no Gillette Stadium.

A CBF fez questão de ressaltar que a programação ainda poderá sofrer alterações. O cronograma completo, com horário das viagens e dos treinos, será divulgado em breve pela entidade.