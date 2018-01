Seleção brasileira se reúne no Rio Os 22 jogadores convocados pelo técnico Carlos Alberto Parreira para os dois primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 se apresentam nesta terça-feira à tarde (17h), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Em seguida, a delegação vai para a Granja Comary, em Teresópolis, onde treina até sexta-feira, data do embarque para Barranquilla, onde, no dia 7, enfrenta a Colômbia. Depois do jogo os brasileiros seguem para Manaus, onde jogarão contra o Equador na quarta-feira, dia 10 de setembro. Os quatro brasileiros do Milan - Rivaldo, Dida, Kaká e Cafu - iniciaram ontem uma longa viagem para se apresentar ao treinador. Eles embarcariam de Ancona para Milão às 2h da manhã de hoje, no horário italiano, e sairíam de Milão para o Rio às 10h (5h de Brasília) em um vôo da Alitalia. A chegada no Rio de Janeiro está prevista para às 18h. Depois dos jogos das Eliminatórias, os quatro voltam para a Itália no dia 11. Dois dias depois, o Milan joga contra o Bologna pelo Campeonato Italiano. No dia 16, estréia na Copa dos Campeões contra o Ajax. O atacante Ronaldinho Gaúcho só vai ser dispensado pelo Barcelona amanhã e deverá participar dos treinos da seleção somente a partir de quinta. Ronaldo, do Real Madrid, já está no Brasil.