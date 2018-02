Seleção brasileira segue neste domingo para a Rússia O amistoso contra a Rússia, na quarta-feira em Moscou, a princípio, pouco valor teria para a seleção brasileira, mas passou a ser de fundamental importância para o técnico Carlos Alberto Parreira, que o usará para dirimir algumas dúvidas em relação à lista final de convocados para a Copa do Mundo. A delegação embarca na noite deste domingo, no Rio e em São Paulo, e as principais interrogações estão na zaga e no rendimento do goleiro Rogério Ceni, do São Paulo. Desde que foi convocado com Gomes, do PSV Heindhoven, na quarta-feira, para substituírem Dida, do Milan, e Júlio César, da Internazionale de Milão, contundidos, o capitão do São Paulo passou a receber atenção especial por ter sido elogiado por Parreira. E o cuidado com Rogério Ceni se justifica pelo atual temor da comissão técnica das constantes contusões do segundo goleiro do Brasil, Marcos, do Palmeiras. O medo na comissão técnica é o de Marcos continuar a ser perseguido pelos problemas médicos que o acompanharam nos últimos três anos. Por isso, Parreira já não esconde a torcida para que Rogério Ceni seja um dos destaques do confronto contra os russos. ?Se ele jogar muito bem será ótimo, e não o contrário. Aí, o problema passará a ser não do Rogério, mas do treinador, neste caso eu?, afirmou Parreira. ?Sempre torço para que o jogador tenha sucesso. Isso é bom para o Brasil e bom para mim também. Não vou querer que alguém jogue mal.? Além do gol, com Rogério Ceni como titular, Parreira terá especial atenção com os zagueiros brasileiros. Lúcio, do Bayern de Munique, Juan, do Bayer Leverkusen, Luisão, do Benfica, e Cris, do Lyon, foram chamados para o amistoso ? Roque Júnior, do Bayer Leverkusen, foi preterido desta vez. Ao deixar Roque fora e convocar Luisão e Cris, Parreira deu um sinal de que pode sacrificar um zagueiro para a Copa, com o objetivo de reforçar o meio-de-campo, porque o volante Edmílson, do Barcelona, seria escalado no setor em uma eventual necessidade. Desta maneira, com Lúcio e Juan assegurados, os outros três atletas brigam pela última vaga. Ainda no setor defensivo, na lateral-direita Cicinho terá oportunidade única de provar que pode até ser o titular no Mundial, no lugar de Cafu, que se recupera de cirurgia. Em má fase, o capitão da seleção ainda conta com o aval de Parreira, mas o atleta do Real Madrid tem sido destaque do time e seu desempenho fica cada vez mais difícil de ser ignorado pela comissão técnica. ?Temos que eqüacionar alguns nomes e posições, porque na Copa quero um time equilibrado, que me dê muitas opções?, destacou Parreira. ?E vou decidir pelo equilíbrio da equipe, porque preciso estar preparado para casos de contusão ou expulsões durante o Mundial. Tenho de estar precavido.? Brasil e Rússia já se enfrentaram três vezes e a seleção brasileira venceu por duas vezes e empatou outra. Em 1994, pela Copa do Mundo, nos EUA, 2 a 1. Dois anos depois, em um amistoso em Moscou, empate por 2 a 2. Em amistoso de 1998, novo triunfo, 5 a 1, em Fortaleza.