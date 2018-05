Seleção brasileira sobe três posições e fica em sexto no ranking da Fifa

ZURIQUE - O ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira e trouxe o Brasil como país que mais subiu em seu Top 10. A seleção brasileira saltou da nona posição, posto que ocupava no mês passado, para a sexta e ficou rigorosamente empatada com a Argentina, com 1.174 pontos cada uma. Esse é o melhor posto alcançado pelos brasileiros desde julho de 2012, quando ocupavam a quinta colocação.

Essa também foi a última atualização da listagem da Fifa antes da convocação que o técnico Luiz Felipe Scolari fará no próximo dia 7 de maio, quando revelará os 23 nomes que levará para a Copa do Mundo de 2014.

Curiosamente, a Argentina caiu justamente três posições no ranking nesta quinta e assim acabou sendo alcançada pelo Brasil, enquanto Portugal subiu mais uma e alcançou o terceiro lugar, igualando sua melhor colocação na história. Espanha e Alemanha, por sua vez, se mantiveram respectivamente como líder e vice-líder desta lista.

Espanhóis e alemães, por sinal, foram os únicos que não trocaram de posições no Top 10, que ainda teve as seleções de Colômbia e Uruguai subindo um posto cada uma e agora ocupando as respectivas quarta e quinta colocações.

Já os suíços, que figuram como cabeças de chave no Mundial de 2014, caíram do sétimo para o oitavo lugar, enquanto a Itália desceu do oitavo para o nono. E fechando o grupo dos dez mais bem colocados aparece a Grécia, que saltou três postos e marca presença no Top 10 pela primeira vez desde outubro de 2012.

Entre os rivais do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, o México subiu uma posição e é o 19º no geral, enquanto a Croácia, adversário da estreia da equipe de Felipão no Mundial, vem logo atrás, em 20º, após cair quatro lugares. Já Camarões, último oponente dos brasileiros no estágio inicial da competição, se manteve em 50º no geral.

No grupo das potências do futebol mundial, o maior destaque negativo no Top 20 foi a Holanda, que desceu quatro postos e agora está em 15º lugar. Já a Inglaterra e a França, que saltaram uma posição cada uma, agora estão respectivamente no 11º e 16º lugares.

A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá em 8 de maio, apenas um dia depois de Felipão revelar os convocados do Brasil para a Copa do Mundo, na qual a estreia diante dos croatas está marcada para 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo.

Confira a classificação dos 20 mais bem colocados do ranking da Fifa:

1) Espanha, 1.460 pontos

2) Alemanha, 1.340

3) Portugal, 1245

4) Colômbia, 1.186

5) Uruguai, 1.181

6) Argentina, 1174

6) Brasil, 1.174

8) Suíça, 1.161

9) Itália, 1.115

10) Grécia, 1.082

11) Inglaterra, 1.043

12) Bélgica, 1.039

13) Estados Unidos, 1.015

14) Chile, 1.011

15) Holanda, 967

16) França, 935

17) Ucrânia, 913

18) Rússia, 903

19) México, 876

20) Croácia, 871