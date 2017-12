Seleção brasileira sub-20 chega ao Canadá para o Mundial

Recheada de estrelas precoces, a seleção brasileira sub-20 chegou esbanjando otimismo ao Canadá, onde disputará, a partir de sábado, o Mundial Sub-20. Tempo para treinar não foi problema: o técnico Nelson Rodrigues passou uma semana trabalhando com os jogadores junto com a seleção principal, na Granja Comary, em Teresópolis, e nesta terça-feira a equipe já teve atividade em Montreal, palco da estréia, contra a Polônia. "É uma maneira de os jogadores se conhecerem e desenvolverem um trabalho de equipe, o que é fundamental em um Mundial", afirmou Rodrigues, confiante na conquista do quinto título do torneio, o que igualaria o Brasil à Argentina, maior vencedora da categoria. "A equipe tem jogadores de grande capacidade técnica e, com o tempo que tivemos para treinar, será competitiva para realizar uma grande campanha." A equipe titular já está praticamente definida. A estrela é Alexandre Pato, do Internacional. Desejado por vários clubes europeus, determinante na conquista do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana, o atacante de apenas 17 anos figura como um dos candidatos à Bola de Ouro, prêmio máximo que um jogador pode obter no Mundial Sub-20. Em 2005, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, levou a Bola de Ouro e liderou sua seleção na conquista do título - com direito a vitória sobre o Brasil de Bobô e Diego Tardelli nas semifinais. Hoje, Messi, que está com a seleção principal na Copa América, é considerado uma das estrelas do futebol mundial. "Quero conseguir um dia ser o melhor do mundo", avisa Pato, na mira de clubes como Chelsea e Inter de Milão. Completam a constelação de craques brasileiros Carlos Eduardo, meia-atacante do Grêmio, Lucas, volante que já está contratado pelo Liverpool, Marcelo, lateral do Real Madrid, e Jô, atacante do CSKA. O Brasil está no Grupo A, e ainda enfrenta na primeira fase a Coréia do Sul e os Estados Unidos.