Seleção brasileira tenta o penta em Copa para amputados

O Brasil iniciou nesta semana na Turquia a disputa do pentacampeonato na Copa do Mundo de futebol para amputados. Treze seleções nacionais participam do torneio, disputado na cidade turca de Antalya. O Brasil, vencedor da Copa em 1999, 2000, 2001 e 2005, perdeu por 3 a 2 o primeiro jogo, disputado neste domingo, contra o Uzbequistão. Além da seleção do Brasil, a da Rússia, tricampeã mundial, está entre as mais cotadas para levar o troféu deste ano. Também participam da competição Inglaterra, Moldova, Ucrânia e outros países. O esporte, cuja criação é disputada entre americanos e salvadorenhos, tem algumas regras particulares em relação ao futebol comum. A principal delas é que os jogadores de linha devem ter apenas uma perna e se apoiar em muletas, enquanto os goleiros devem ter apenas um braço. Os jogadores podem tocar na bola apenas com a perna. Se tocarem a bola com a muleta, é marcada falta - ou pênalti caso sejam jogadores da defesa. Atingir outros jogadores com as muletas também é expressamente proibido. A Copa do Mundo para amputados vem sendo disputada desde 1989. A edição deste ano, iniciada no domingo, tem a final prevista para o dia 21 de novembro. O Brasil volta a entrar em campo nesta terça-feira contra a seleção da Nigéria. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.