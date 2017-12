Seleção brasileira terá uniforme novo A Nike irá apresentar nesta quinta-feira o novo uniforme da seleção brasileira de futebol. O lançamento acontecerá em evento no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e a estréia já será no dia 18, quando o time de Parreira enfrenta a Irlanda, em amistoso em Dublin. Este é o quinto uniforme diferente que a Nike faz para a seleção, desde que a empresa de material esportivo assinou contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 1996.