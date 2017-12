Seleção brasileira treina à tarde e se despede de Weggis Os jogadores da seleção brasileira realizam, na tarde deste sábado (horário local), o último treinamento em Weggis, na Suíça. Na pequena cidade encravada nos Alpes suíços, a delegação do Brasil ficou hospedada desde o dia 22 de maio e treinou sempre com o Estádio Thermoplan repleto de torcedores - cerca de cinco mil em cada um dos 14 treinos previstos. A programação da CBF mostra que os membros da delegação brasileira deixarão o Park Hotel Weggis logo após o jantar. Todos seguirão de ônibus para Lucerna, de onde viajarão de avião para Genebra. No domingo, o Brasil fará o amistoso contra a Nova Zelândia - o último antes da estréia na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 13, em Berlim. Após a partida contra os neozelandeses, a seleção viajará para Frankfurt, na Alemanha, onde serão recebidos por membros do Comitê Organizador do Mundial. Do aeroporto, todos viajarão de ônibus para a pequena cidade de Königstein (cerca de 20 km de distância), local de concentração do Brasil durante a primeira fase da Copa.