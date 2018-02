Seleção busca substituto para Rivaldo A seleção brasileira está em busca de um substituto à altura para Rivaldo. O assunto é comentado com muita cautela, o técnico Carlos Alberto Parreira não se cansa de elogiar o meia-atacante do Milan e o crédito de Rivaldo entre os pentacampeões do mundo continua em alta. Mas há indícios de que sua presença na seleção está cada vez mais próxima do fim. Logo após a conquista do título do Mundial, ele declarara que estava realizado e gostaria de repensar sua vida na seleção. Nesta terça-feira, o craque foi a grande ausência na apresentação dos atletas na cidade do Porto para amistoso, sábado, contra Portugal. Alegou problemas pessoais ao supervisor Américo Farias, em conversa por telefone, e só deve chegar na quinta-feira a Portugal. Os meias Emerson e Gilberto Silva, com compromissos de agenda, são aguardados nesta quarta-feira no Ipanema Park Hotel. Rivaldo já deixara uma pista de que quer se desligar da seleção de forma amigável. Convocado para amistoso de despedida de Zagallo como treinador, contra a Coréia do Sul, no final do ano passado, também pediu dispensa. "Ele é titular do meu time", garantiu Parreira. Para o técnico não mudar de idéia, Rivaldo precisa treinar com a equipe. Apesar de vir somente na quinta-feira, pode até começar jogando no amistoso. Mas não é desse jogo específico que o treinador fala. Ainda no vôo do Rio a Portugal, Parreira deixou escapar a necessidade de ter dois atletas para cada posição, pensando na armação de um time capaz de se sair muito bem na Copa das Confederações, em junho, e nas eliminatórias para o Mundial. Então, o técnico deu o exemplo do meio-de-campo. "Tenho dois meias direitas e um meia-esquerda, que é o Zé Roberto. Tenho de encontrar o equilíbrio no setor." Explicando a frase pouco depois, disse que os meias direitas seriam Kléberson e Ronaldinho Gaúcho. Ressaltou que a vaga na esquerda teria de ser para alguém que criasse, armasse as jogadas. Era uma indireta a Rivaldo, cuja eventual saída da seleção não abateria o relacionamento com o técnico. "Todo o mundo tem o direito de tomar decisões. O Cruyff abriu mão de um Mundial e prosseguiu sua trajetória", observou Parreira, sem afirmar saber de algo sobre uma possível desistência de Rivaldo de atuar na seleção brasileira. Para o técnico, mudanças no time campeão do mundo vão ocorrer gradativamente. "Os mais jovens vão obtendo espaço naturalmente, enquanto outros vão saindo por contusão ou algum problema qualquer." Dúvida - Parreira disse ter dúvida quanto à escalação do goleiro para enfrentar Portugal. Dida e Marcos estão em boa forma e treinaram intensamente nesta terça-feira. Embora faça mistério, a tendência é de que escale Marcos.