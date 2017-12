Seleção chega a Curitiba; reservas treinam A seleção brasileira chegou a Curitiba às 4h15 da madrugada desta segunda-feira e foi recepcionada por cerca de 30 torcedores no Aeroporto Afonso Pena, depois de empatar com o Peru por 1 a 1, em jogo válido pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas do Mundial de 2006. Os jogadores embarcaram rapidamente no ônibus e foram para o hotel Paraná Golf, onde devem dormir até a hora do almoço. O time do técnico Carlos Alberto Parreira descansa hoje e apenas os que não atuaram diante do peruanos têm um treino marcado para às 17h30, no Pinheirão.