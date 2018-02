Seleção chega a Gotemburgo e treina nesta sexta-feira O grupo de jogadores que compõem a seleção brasileira de futebol que vai enfrentar Chile e Gana em amistosos já está na cidade sueca de Gotemburgo. Todos chegaram na noite desta quinta-feira (horário local) e agora descansam até o meio da tarde desta sexta, quando realizam um leve treino no Estádio Nya Ullevi, na mesma cidade. A delegação está quase completa. No aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, se juntaram os jogadores Mineiro, Gilberto, Diego, Naldo e Ronaldinho Gaúcho. Do Brasil, partiram o técnico Dunga, sua comissão técnica (incluindo o auxiliar técnico Jorginho), mais os jogadores Robinho e Cássio. O restante se apresentou na Europa. Faltam chegar apenas os jogadores Ilsinho e Josué, do São Paulo, que se apresentam na sexta-feira - partiram do México, onde estavam com o time tricolor disputando o jogo contra o Necaxa, pela Libertadores -, e Kleber, do Santos, que se apresenta no sábado, pois joga nesta quinta-feira, na Argentina, também pela Libertadores. Este treino desta sexta será apenas de reconhecimento, uma vez que o estádio é o local do jogo contra os chilenos, no sábado, ao meio-dia. A delegação está no Hotel Stenungsbaden Yacht Club, onde fica até o dia 25 de março.