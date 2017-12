Seleção chega a Weggis, sede da 1ª etapa de preparação A delegação da seleção brasileira chegou na tarde desta segunda-feira a Weggis, na Suíça, cidade que será a sede da primeira etapa de preparação para a Copa do Mundo. É lá que o grupo do Brasil fica até o dia 4 de junho, quando depois segue para a Alemanha. Os treinos com bola começam apenas na quarta-feira à tarde, pelo horário suíço. Até lá, os jogadores serão divididos em três grupos para passar por avaliações médicas e físicas. "A princípio, não há nenhum atleta com problema, todos estão em condições de iniciar os trabalhos na quarta-feira", disse o médico da seleção, José Luiz Runco. Alguns jogadores, que atuam no futebol europeu, seguiram por conta própria para a pequena cidade suíça e também se apresentaram nesta segunda-feira. O atacante Fred, do Lyon, foi um dos primeiros a chegar depois de encarar mais de 400 quilômetros de carro. "Esse período em Weggis servirá para Parreira acertar os últimos detalhes", revelou. Mas a maior parte do grupo chegou junto, no vôo que deixou o Brasil na noite de domingo. Além de Parreira e da comissão técnica, estavam na delegação jogadores como Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos. Todos seguiram direto para o hotel, sem dar entrevistas. Na Suíça, a seleção fará dois amistosos: no dia 30, o adversário será a seleção de Lucerna, na Basiléia. No dia 4 de junho, o rival será a Nova Zelândia, em Genebra. Após encarar o time da Oceania, o Brasil viajará para a Alemanha e ficará concentrada, durante a primeira fase da Copa, na cidade de Konigstein.