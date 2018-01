Seleção chega ?em cima da hora? A seleção brasileira que logo mais às 21h45 enfrenta Honduras pelas quartas-de-final da Copa América, chegou à cidade de Manizales, local da partida, cerca de duas horas antes do início previsto para o jogo. A equipe embarcou em vôo fretado, do aeroporto Alfonso Bonilla Aragón, em Cali, e desembarcou em Manizales apenas 1h45 minutos antes do encontro. A delegação seguiu direto para o estádio Palo Grande. ?Foi um vôo ótimo, sem nenhum turbulência e conseguimos cumprir o que havíamos programado?, disse o coordenador-técnico da seleção, Antônio Lopes, que, com a suspensão de Luis Felipe Scolari, vai dirigir a seleção do banco de reservas. A comissão técnica preferiu permanecer em Cali até pouco antes da partida para fugir dos efeitos da altitude de Manizales, de 2.150 metros. Terminado o jogo, a seleção, também em vôo fretado, volta para Cali.