Seleção chega esgotada à Croácia Os jogadores da Seleção Brasileira desembarcaram esgotados em Split, nesta segunda-feira, depois de muitas escalas da viagem. Parte da delegação saiu do Rio de Janeiro e outros atletas embarcaram em várias cidades européias. O encontro foi em Frankfurt, Alemanha. Após horas de espera, seguiram em vôo fretado para Split, palco do amistoso desta quarta-feira contra a Croácia. No desembarque em Split, foram recepcionados por uma centena de torcedores croatas, imprensa internacional, brasileira e até por enviados especiais do site na internet do Real Madrid ? fato inusitado na Seleção. A ordem no Real Madrid é não desgrudar da equipe brasileira. O clube quer acompanhar os movimentos de seu quarteto Ronaldo, Roberto Carlos, Julio Baptista e Robinho. Quando a delegação brasileira chegou ao hotel, em Split, os espanhóis do site do Real estavam lá e foram atrás de Parreira. ?Está satisfeito com os quatro jogadores brasileiros do nosso clube na Seleção?? Diplomático, Parreira respondeu: ?É claro. Sempre é bom que se aposte em um estilo e com esses jogadores se mantém uma sólida base para conseguir os resultados desejados. Além disso, se Ronaldo, Roberto Carlos, Baptista e Robinho jogam na Seleção, está claro que são jogadores de muito nível.? Roberto Carlos, Ronaldo e Júlio Baptista desembarcaram em Split algumas horas antes da Seleção. Os três estavam com o Real Madrid na Hungria e de lá seguiram para a Croácia. ?Estava com saudade do ambiente, com vontade de rever o pessoal e de entrar em campo com a camisa da Seleção. Espero fazer um bom jogo contra a Croácia?, disse Ronaldo ao rever os companheiros da Seleção no Hotel Park, concentração do time. Nesta segunda-feira, os atletas descansaram e nesta terça participam do único treino antes do amistoso. No reconhecimento do gramado do Poljud Stadium, Parreira deve confirmar o novo ?quadrado fantástico? com Kaká, Robinho, Ronaldo e Adriano. Robinho substituirá Ronaldinho Gaúcho, que não foi convocado para o amistoso. Assim como Roque Júnior, Ronaldinho cumpre suspensão no jogo contra o Chile, em 4 de setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Sem os dois no amistoso, Parreira testa outros jogadores pensando no Chile. Na zaga, terá Lúcio e Juan; na armação do ataque, Robinho e Kaká.