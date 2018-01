Seleção chega na madrugada em Manaus A seleção brasileira vai chegar em Manaus no início da madrugada desta segunda-feira. O vôo fretado pela CBF deixa a quente cidade de Barranquilla, no norte da Colômbia, e segue direto para a cidade brasileira, onde o Brasil enfrenta na quarta-feira, no estádio Vivaldão, o Equador, pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas. Antes de partir, o técnico Carlos Alberto Parreira confirmou a escalação do meia Ronaldinho Gaúcho para o jogo contra os equatorianos, mas não quis dizer no lugar de quem o jogador do Barcelona vai entrar. A equipe faz um treino leve na parte da manhã e deve trabalhar com bola somente na terça-feira, quando o técnico anuncia o time titular.