Seleção chega na manhã de quarta-feira Dois dias depois da eliminação na Copa das Confederações, a seleção brasileira de futebol deverá desembarcar em São Paulo na manhã desta quarta-feira. O time foi eliminado na primeira fase da competição, ao empatar por 2 a 2 com a Turquia, em Saint Ettienne, na França, e foi obrigado a voltar para casa mais cedo do que esperava. A Seleção embarca em Paris às 22h20 desta terça-feira (17h20, horário de Brasília) e deve chegar a São Paulo às 5h20 (hora de Brasília) de quarta. Num clima de evidente frustração, o técnico Carlos Alberto Parreira tentou levantar o moral da equipe. Algumas horas depois da partida contra os turcos, ele reuniu o grupo no restaurante do Centro de Formação L´Etrat, onde a equipe estava concentrada, e agradeceu o empenho de cada um. Disse que, apesar da eliminação, os jogadores convocados poderão ter novas chances no futuro. O coordenador-técnico Zagallo também tentou ser otimista. Disse que ?em algumas oportunidades as derrotas passam a ter mais valor que as vitórias, pois estas mascaram alguns fatores que são vistos nos momentos de dificuldades?. A Seleção Brasileira disputou quatro partidas desde a viagem para a Nigéria, no dia 8 de maio. Venceu dois jogos (Nigéria por 3 a 0 e Estados Unidos por 1 a 0), empatou um (Turquia, 2 a 2) e perdeu um (Camarões, 0 a 1).