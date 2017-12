Seleção: chegam mais dois reforços O goleiro Dida e o volante Mauro Silva chegaram pouco antes das 11 horas desta quarta-feira à Granja Comary, em Teresópolis, onde a seleção brasileira realiza período de treinamento para a partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Outro que está sendo esperado ainda pela manhã, é o atacante Ronaldinho, convidado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para participar desta fase da preparação da equipe. O lateral esquerdo Roberto Carlos (Real Madrid) e o zagueiro Roque Junior (Milan) devem chegar a Teresópolis apenas no período da tarde. Segundo a assessoria da CBF, o meia-atacante Rivaldo deverá se integrar ao grupo no domingo à noite. É que o jogador deverá participar da partida entre Barcelona e Celta de Vigo, pelas semifinais da Copa do Rey, marcada para esta quinta-feira. A chegada de Rivaldo deve coincidir com o retorno dos outros jogadores, que no domingo deverão ganhar um dia de folga. Logo depois do treino da manhã de hoje, Scolari deixou a Granja Comary. Ele viaja até São Paulo, onde vai participar de entrevistas e programas de TV.