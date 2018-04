Seleção chilena pega Brasil com esquema mais defensivo

SANTIAGO DO CHILE - O técnico argentino Marcelo Bielsa disse nesta quarta-feira que escalará um Chile mais defensivo para a partida do dia 9 de setembro contra o Brasil no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2010.

Em uma palestra para estudantes de uma universidade em Valparaíso, Bielsa anunciou que trocará o tradicional 4-3-3 por um 4-4-2, para congestionar o meio-de-campo. Um atacante será sacrificado no esquema.

O treinador argentino não deu mais detalhes sobre a decisão, mas a imprensa explica que sua intenção é ter mais posse de bola - o que foi decisivo para a goleada de 3 a 0 dos brasileiros no primeiro turno, em Santiago.

Os chilenos estão na vice-liderança das Eliminatórias, com 26 pontos, um atrás do Brasil. Antes de viajar à capital da Bahia, o Chile recebe a Venezuela dia 5 de setembro, em Santiago.