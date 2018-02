Seleção "classificada" com 2 vitórias O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, revelou nesta sexta-feira sua crença de que se vencer o Peru, dia 27, em Goiânia, e o Uruguai, dia 30, em Montevidéu, o Brasil estará classificado para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. E, para assegurar a vaga, ele optou por convocar um grupo experiente, trazendo de volta o goleiro Marcos, do Palmeiras, e o volante Emerson, da Juventus, além de nomes que vêm se firmando entre seus prediletos, como o lateral-esquerdo Gustavo Nery, do Corinthians, o volante Magrão, do Palmeiras, e o lateral-direito Maicon, do Monaco. "Acho que não estaremos matematicamente classificados, mas ganhando esses dois jogos daremos um passo enorme para assegurar uma vaga, entre os quatro que se classificam. Acredito que será impossível perdê-la", afirmou Parreira. Faltando sete partidas para o término das Eliminatórias, o Brasil é o vice-líder com 20 pontos, dois a menos do que Argentina. Em terceiro está o Equador e o Paraguai é o quarto, ambos com 16 pontos. Confira os 22 convocados nesta sexta-feira para os dois próximos jogos da seleção nas Eliminatórias: Goleiros Dida (Milan) Marcos (Palmeiras) Zagueiros Lúcio (Bayern de Munique) Juan (Bayer Leverkusen) Cris (Lyon) Luisão (Benfica) Laterais Roberto Carlos (Real Madrid) Gustavo Nery (Corinthians) Cafu (Milan) Maicon (Monaco) Meio-campistas Emerson (Juventus) Magrão (Palmeiras) Renato (Sevilla) Juninho Pernambucano (Lyon) Zé Roberto (Bayern de Munique) Kaká (Milan) Alex (Fernerbahce) Atacantes Ronaldo (Real Madrid) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Robinho (Santos) Adriano (Inter de Milão) Ricardo Oliveira (Bétis)