Seleção começa em Paris preparação para amistosos na Europa

Os primeiros atletas da seleção brasileira que participarão dos amistosos em Paris e Londres chegaram neste domingo à capital francesa, onde o Brasil enfrentará a França na quinta-feira. Juntos de Dunga e de membros da comissão técnica, os jogadores que defendem clubes brasileiros (Marcelo Grohe, Jefferson, Gil, Elias, Souza e Robinho) e o atacante Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk e que estava em Porto Alegre, desembarcaram pela manhã e foram para o Hotel Du Collectio, onde a delegação ficará hospedada.

No período da tarde, alguns jogadores que atuam na Europa e jogaram no sábado se apresentaram à seleção. Destaque para o novato Gabriel Paulista, do Arsenal, convocado para o lugar de Marquinhos. "Foi uma surpresa boa, que me fez viver um momento de muita felicidade. Todo jogador quer viver isso, fazer parte da Seleção, desde que começa no futebol", afirmou.

Além de Gabriel Paulista, o zagueiro Miranda, do Atlético de Madrid, o meia Roberto Firmino, do Hoffenheim, e Fernandinho, do Manchester City, também já estão em Paris para os amistosos. "Estou feliz de novamente ser convocado e farei o melhor se for escaldo nesses dois jogos", comentou Miranda. "Comemorei mais ainda esta segunda convocação, porque significa o reconhecimento de que estou no caminho certo", disse Firmino.

O zagueiro Gil, outro que recebeu uma oportunidade por causa de um corte, neste caso de David Luiz, se disse contente em voltar a ser lembrado. "Estou preparado. Agora tenho a oportunidade de estar com a seleção, e tenho que me manter focado."

Na tarde de domingo, os jogadores saíram por Paris para visitar a cidade e eventualmente fazer compras. O grupo só fica completo na manhã e no início da tarde de hoje, depois da chegada do zagueiro Thiago Silva, do PSG, do atacante Neymar, do Barcelona, e do lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid. Os dois últimos se enfrentaram no clássico espanhol no domingo.

O primeiro treino será nesta segunda-feira, às 12h (horário de Brasília), no Stade Sébastien Charléty.