Seleção: começam os treinos na Granja O treinador Carlos Alberto Parreira começa a decidir, a partir desta terça-feira, qual será o setor ofensivo da seleção brasileira para a partida contra o Chile, no domingo em Brasília, que pode selar a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O primeiro treino com todos os jogadores - Ronaldo foi o último a se apresentar, no início da tarde desta terça - acontecerá às 16h30. A maior dúvida está no meio-campo, onde o técnico tem que definir o substituto de Ronaldinho Gaúcho, suspenso. Entre as opções, Parreira pode escolher Robinho ou Ricardinho. ?Se tiver que ficar no banco de reservas, não tem problemas. Deixa que o professor Parreira vai decidir isso?, disse o novo jogador do Real Madrid. Na zaga, Juan deverá ser o substituto de Roque Júnior, também suspenso. Os treinamentos seguirão durante toda a semana, na Granja Comary, em Teresópolis. Nesta quarta, haverá um treino no período da tarde. Na quinta, a movimentação será de manhã e de tarde. Na sexta, treino à tarde e viagem para Brasília à noite. No sábado, está programado um reconhecimento do gramado do estádio Mané Garrincha, local da partida contra os chilenos.