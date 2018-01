?Seleção da América? tem 3 brasileiros Além da eleição, pela terceira vez consecutiva, do argentino Carlitos Tevez, do Corinthians, como o melhor jogador das Américas em 2005, o jornal uruguaio ?El País? divulgou a ?Seleção da América? desta temporada. A supremacia é da Argentina, com seis jogadores. O Brasil conta com três, além de um paraguaio e um uruguaio. A equipe conta com Rogério Ceni; Cicinho, Lugano, Gamarra e Gustavo Nery; Fernando Gago, Mascherano, Bilos e Palacio; Tevez e Arguero. O treinador é o uruguaio Aníbal Ruiz, que comandou a classificação do Paraguai para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Com 32 votos, Ruiz derrotou os brasileiros Carlos Alberto Parreira e Paulo Autuori, que receberam 29 votos cada. Na mesma eleição, os mais de 400 jornalistas participantes votaram nos melhores do futebol europeu. Pela segunda temporada consecutiva, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador e o português José Mourinho, do Chelsea, o melhor treinador.