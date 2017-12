Seleção da Angola seleciona jogadores para o Mundial O técnico da seleção da Angola, Luis Oliveira Gonçalves, divulgou neste domingo a lista com os nomes dos 23 jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo da Alemanha. Antes de disputar o Mundial, a Angola fará dois amistosos. O primeiro contra a Argentina, no dia 30 de maio. O segundo contra a Turquia, em 02 de junho. Os angolanos estão no grupo D, ao lado de México, Irã e Portugal. O atacante Johnson, ex-Portuguesa, não foi convocado. Veja a relação dos 23 selecionados: Goleiros: João Ricardo (sem clube) Lama (Petro Atlético) Mário (InterClube) Defesa: Delgado (Petro Atlético) Jamba (AS Aviação) Kali (Barreirense/POR) Lebo Lebo (Petro Atlético) Loco (Primeiro de Agosto) Marco Abreu (Portimonense/POR) Marco Airosa (Barreirense/POR) Rui Marques (Hull City) Meio-de-campo: André (Kuwait/KUW) Edson (Paços Ferreira/POR) Figueiredo (Varzim/POR) Mendonça (Varzim/POR) Miloy (InterClube) Zé Kalanga (Petro Atlético) Atacantes: Akwá (sem clube) André Titi Buengo (Clermont Foot/FRA) Flávio (Al Ahli/EGI) Love (AS Aviação) Mantorras (Benfica/POR) Mateus (Gil Vicente/POR)