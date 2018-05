Seleção da Catalunha vence a Argentina em amistoso

A Argentina terminou 2009 com derrota nesta terça-feira. Sem seus principais jogadores, o time do técnico Diego Maradona foi até Barcelona para enfrentar a seleção da Catalunha. Na partida amistosa, disputada no Camp Nou, os argentinos perderam por 4 a 2 para a equipe local, que comemorava os 650 anos da Catalunha, região autônoma da Espanha.

Além da ausência de Maradona no banco de reservas - o técnico assistiu o jogo da arquibancada porque cumpre suspensão por ter insultado jornalistas após a classificação à Copa do Mundo -, a seleção argentina também não contou com sua maior estrela. Após marcar o gol do título mundial do Barcelona no último sábado, ele foi poupado por causa de seu recém-recuperado tornozelo direito.

Pelo lado dos catalães, a base do time foi montada com jogadores do Barça. O técnico holandês Johan Cruyff, que fazia sua estreia no comando da seleção, escalou seis atletas do time como titulares: Valdés, Puyol, Xavi, Piqué, Busquets e Bojan. Para representar a Catalunha, eles superaram até o cansaço após terem disputado um amistoso no Kuwait na segunda-feira.

No primeiro tempo da partida, o placar só foi aberto aos 44 minutos. A seleção da Catalunha, melhor em campo, fez 1 a 0 com Sergio García, que escorou de cabeça o cruzamento da esquerda. Enquanto isso, a Argentina pouco fazia para evitar a derrota. O time tinha como destaques o volante Gago e o atacante Higuaín, ambos do Real Madrid.

Na segunda etapa, os catalães ampliaram logo aos 10 minutos, quando Bojan marcou após bela arrancada. Aos 20, Pastore diminuiu o prejuízo para os argentinos. Mas Sergio González logo fez 3 a 1. Os comandados de Maradona então reduziram a vantagem novamente aos 30, quando De María marcou. No minuto seguinte, porém, Hurtado fez o quarto dos anfitriões e fechou o marcador.