Seleção da Colômbia marca amistosos Há uma semana, a Federação Colombiana de Futebol enfrentou ameaça de greve de parte dos jogadores em protesto contra restrições a transferências ao exterior. Mas tudo ficou na ameaça e na sexta-feira os dirigentes confirmaram a realização de dois amistosos pela seleção colombiana: com o México, no dia 23, e com os EUA, em 9 de março. As partidas são de preparação às Eliminatórias.