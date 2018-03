Seleção sul-coreana anuncia quatro amistosos em preparação para Copa do Mundo

A seleção sul-coreana já começa o planejamento para a Copa do Mundo. Visando treinar contra seleções de diferentes escolas, a federação local anunciou amistosos contra equipes de quatro continentes diferentes: Honduras, Bósnia-Herzegovina, Bolívia e Senegal. Destes, apenas Senegal também estará no Mundial.

"Depois de uma discussão com os jogadores e com os membros do estafe, eu decidi que é melhor ter quatro amistosos internacionais antes da Copa. Jogar contra adversários de regiões diferentes como Europa, América do Norte e América do Sul vai causar um impacto positivo no time", afirmou o técnico do time, Shin Tayeong.

A equipe definiu os países e datas dos jogos. Na Coreia, enfrentará Honduras e Bósnia, nos dias 28 de maio e primeiro de junho, respectivamente. Na reta final da preparação para a Copa, a seleção asiática viajará para a Áustria, onde jogará com Bolívia no dia 7 de junho e Senegal no dia onze do mesmo mês. Somente então, irá para São Petersburgo, onde será a base coreana na Copa. O jogo com a seleção africana será de portões fechados.

A Coreia do Sul caiu em uma chave complicada no Mundial da Rússia. A equipe está no grupo F, ao lado de Suécia, México e Alemanha. A equipe procura obter um desempenho melhor que o da Copa de 2014, quando conseguiu apenas um ponto e ficou em último lugar em grupo com Rússia, Bélgica e Argélia. O grande nome do time é o atacante Son, que joga no Tottenham Hotspur.