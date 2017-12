Seleção da Croácia passa por renovação A jovem seleção da Croácia, adversária do Brasil em amistoso do dia 17, em Split, enfrenta sua primeira renovação desde que se separou da Iugoslávia. A geração de bons jogadores formada no Campeonato Mundial Juvenil do Chile, em 1987, não existe mais. Mas ela foi base de sustentação de um time que ganhou respeito no cenário mundial por conta de seus bons resultados e qualidade técnica. Foram esses garotos que explodiram na Copa do Mundo da França, em 98, quando a Croácia, em sua primeira participação no torneio da Fifa, ficou em terceiro lugar, atrás da campeã França e do segundo colocado, o Brasil. A façanha croata em Paris, com aquele time habilidoso que jogava com camisas quadriculadas em branco e vermelho, foi comandada por jogadores lendários do novo país, como Boban, Prosinecki, Suker, Jarni e Igor Stimac. Uma das partidas mais emocionantes do time ocorreu diante da Alemanha, 3 a 0, com dois gols de Davor Suker. Foi ainda saboreando tal conquista que a Croácia desembarcou na Coréia do Sul e no Japão, em 2002, para seu segundo Mundial. Mas o time fraquejou. Ganhou da Itália, é verdade, mas caiu diante do México e do Equador, e foi eliminado na primeira fase da disputa. O técnico Jozic Mirko deixou o cargo. Atletas como Prosinecki e Suker abandonaram a seleção. Otto Baric assumiu então a equipe. Foi ele que comandou a Croácia na Eurocopa/2004, em Portugal, vencida pela Grécia. Mas o time voltou a derrapar e também deixou a competição na fase inicial. Baric durou pouco no cargo. Foi contratado então o jovem Zlatko Kranjcar, um ex-jogador de 47 anos e pai de uma das revelações do país, o meia Niko Kranjcar. Zlatko não era unanimidade entre os torcedores. Nomes como o do ex-técnico esloveno Srecko Katanec foram mencionados. Pesou o fato de Kranjcar ser pai do bom Niko. A Confederação Croata de Futebol não levou em conta parte do apelo popular. O novo técnico foi contratado com o aval dos 14 dirigentes da entidade. E assim como Niko Kranjcar, a atual seleção da Croácia tem em seu plantel jogadores de destaque como os zagueiros Igor Tudor e Josip Simunic, o armador Kovac e o atacante Dado Prso. Os croatas lembram o estilo de jogo do futebol brasileiro. Sabem tocar a bola e têm alguma habilidade. O Brasil também deverá enfrentar em Split uma torcida muito exigente, tão apaixonada como a brasileira. Em outubro passado, por exemplo, amargando péssima campanha do Dínamo de Zagreb, cerca de 50 torcedores da equipe exigiram que alguns dos jogadores devolvessem a camisa de treino, alegando que eles não tinham condições de vestir as cores do Dínamo.