Seleção da França está ruim da cabeça Dois meses após ter perdido o título de campeã do mundo, a seleção da França não se recuperou psicologicamente do fiasco da campanha no Japão e na Coréia. Os jogadores voltaram de férias deprimidos pelo vexame da Copa - e o magro empate obtido no amistoso de agosto contra a Tunísia pouco contribuiu para melhorar o astral. A instabilidade emocional se manifesta às vésperas da partida contra Chipre, na estréia das eliminatórias da Euro-2004, o torneio continental de seleções. Embora tenha de enfrentar adversários mais fracos (como Israel e Malta), teme-se que uma surpresa possa ocorrer na chave da França. Para evitar novos desastres, é preciso que alguns companheiros de Zidane reajam. Para superar o fracasso do Mundial, e para prevenir frustrações futuras, os dirigentes estudam a possibilidade de contratar psicólogos para assistir os atletas. A terapia será sugerida, mas não imposta. Ao contrário da ?cartilha linha-dura? já apresentada ao elenco, em Clairfontaine, concentração oficial da seleção. Eles são obrigados a se recolher às 22 horas, não podem receber familiares nem visitas de empresários. Até os jornalistas ficam longe. A seleção talvez tenha de passar por processo de renovação mais radical e arriscado do que se imagina, pois os sintomas de declínio têm se acentuado. O médico oficial do grupo, Jean Marcel Ferret, foi direto ao assunto. "É preciso acompanhamento psicológico para os jogadores que tenham necessidade disso", comentou, diante da apatia e da falta de entusiasmo mostradas após o fiasco na Ásia. A calamitosa campanha na Copa de 2002 marcou o grupo e são raros os jogadores que ousam comentar os resultados. É como se ainda estivessem prostrados, como no dia da derrota contra a Dinamarca. Fica a dúvida: isso estaria ocorrendo devido ao desejo de ocultar temas não digeridos ou por bloqueio psicológico? Segundo o doutor Gerard Garreau, ouvido pelo jornal Le Monde, houve o trauma e só o tempo vai se encarregar de curar a ?ferida?. O psiquiatra ressalta que a reação é compreensível. "Caso contrário, eles seriam robôs", observa. Os psicólogos não serão incorporados à comissão técnica, mas prestarão serviços quando houver pedidos individuais. Algumas solicitações já foram encaminhados ao doutor Ferret, que pede paciência, pois o o futebol resiste à busca de terapia. "Partimos de zero nesse campo, mas chegou a hora de enfrentar o problema."