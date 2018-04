Seleção da França fará amistosos com Noruega, Paraguai e Jamaica

PARIS - A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou oficialmente nesta terça-feira que a seleção da França fará três amistosos em casa, contra Noruega, Paraguai e Jamaica, preparatórios para a Copa do Mundo de 2014. Os duelos serão os últimos da equipe comandada por Didier Deschamps antes do Mundial, marcado para começar em 12 de junho.

A entidade confirmou que os franceses primeiro irão encarar os noruegueses no dia 27 de maio, no Stade de France, em Paris, antes de pegar os paraguaios em 1º de junho, em Nice, e os jamaicanos, uma semana depois, em Lille.

Antes destes confrontos, a França fará um amistoso contra a Holanda, atual vice-campeã mundial, no dia 5 de março, no Stade de France, onde o país venceu a Ucrânia por 3 a 0, no duelo de volta da repescagem das Eliminatórias Europeias, para se garantir na Copa de 2014. Antes disso, os ucranianos ganharam por 2 a 0 no jogo de ida.

Após sofrer para se classificar, a França caiu no Grupo E do Mundial, que também contará com Suíça, Equador e Honduras. A estreia será contra os hondurenhos, no dia 15 de junho, em Porto Alegre. Em seguida, no dia 20, em Salvador, os suíços serão os rivais dos franceses, que fecharão a primeira fase da competição diante dos equatorianos, no dia 25, no Maracanã.