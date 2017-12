Seleção da Holanda ganha reforço nos treinos O técnico da seleção holandesa, Marco Van Basten, ganhou um "reforço" na sessão de treinos desta sexta-feira, em Hoenderloo. O zagueiro Kew Jaliens, que havia sofrido uma lesão na perna no início da concentração para a Copa, treinou pela primeira vez com o restante dos jogadores e já está totalmente recuperado. O único atleta que está treinando em separado do elenco é o meia Rafael Van der Vaart, com uma contusão no tornozelo esquerdo. No entanto, os médicos da Holanda garantem que ele estará totalmente recuperado para a estréia na Copa, que será no dia 11 de junho, contra a Sérvia, em Leipzig. No próximo domingo, a seleção holandesa vai enfrentar a Austrália, em Roterdã, no último amistoso antes da Copa. Além da Sérvia, os outros países que estão no grupo da Holanda são a Argentina e a Costa do Marfim.