Seleção da Inglaterra minimiza problema com Maracanã

RIO - O técnico da seleção inglesa, Roy Hodgson, e quatro jogadores da seleção inglesa visitaram nesta manhã o Instituto Bola Pra Frente, ONG criada pelo técnico do Flamengo, Jorginho. Os ingleses evitaram polêmica sobre a decisão judicial que, na última quinta-feira, suspendeu o amistoso de domingo entre Brasil e Inglaterra, que servirá de preparação dos brasileiros para a Copa das Confederações. Ainda na noite de quinta, o governo do Rio conseguiu que a liminar fosse revogada e o jogo de reinauguração do Maracanã foi mantido.

"Ficamos surpresos ao saber da suspensão", disse o goleiro Joe Hart, "mas desde o início permanecemos calmos. A FA (Associação de Futebol da Inglaterra) nos tranquilizou e disse que o amistoso seria realizado". O atacante Jermain Defoe também disse ter ficado tranquilo. "Ontem (quinta) à noite nos disseram para não nos preocupar que tudo seria resolvido pela manhã", afirmou. E foi até antes: a liminar foi revogada pouco antes da meia-noite.

O técnico do selecionado inglês, que tem coletiva marcada para esteve sábado, não concedeu entrevistas; fez um pronunciamento elogiando o projeto e a alegria das crianças, que receberam os ingleses com uma batucada. "Queria saber de onde vêm todos esses sorrisos a toda hora. Na Inglaterra não costumamos sorrir assim, o tempo todo", disse o bem-humorado técnico, que brincou até de "bobinho" com as crianças.

Apesar da aparente tranquilidade dos jogadores em relação à suspensão do jogo pela Justiça, o assunto foi o mais abordado na pergunta dos muitos jornalistas ingleses que acompanharam a visita à ONG, em Guadalupe, na zona norte do Rio. "A FA não parecia ter medo de que o jogo não fosse ocorrer, mas a situação criou um constrangimento muito grande para a preparação do jogo", disse Phil McNulty, jornalista da BBC.

Membro do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, Bebeto disse ter ficado triste com a suspensão, mesmo que temporária, do amistoso de domingo. "Tem de estar todo mundo unido, pensando positivo. O estádio está perfeito, está lindo, tomei até um susto quando fiquei sabendo que o jogo tinha sido cancelado. Está tudo bem, não tem problema nenhum", disse o ex-jogador.