Seleção da Itália faz homenagem ao papa Liderados pelo presidente da Federação Italiana de Futebol, Franco Carraro, a seleção italiana foi recebida na manhã desta terça-feira pelo papa João Paulo II, em audiência fechada. O encontro agendado pelo dirigente tem como objetivo homenagear os 25 anos do pontificado de Karol Wojtyla. A cerimônia, que durou cerca de 40 minutos, contou com a presença de representantes do sindicato polonês ?Solidariedade? e de uma delegação da seleção da Polônia, próximo adversário dos italianos, em amistoso previsto para esta quarta-feira. João Paulo II agradeceu a homenagem e abençoou os visitantes. ?Saúdo com grande cordialidade a delegação da seleção polonesa de futebol e os atletas da seleção italiana, seus dirigentes e acompanhantes, em particular saúdo o presidente Franco Carraro. Fico feliz em receber esta visita às vésperas da partida amistosa em Varsóvia. Os agradeço por esta iniciativa e asseguro para cada um a recordação de minhas rezas e os bendigo de todo o coração?, foram as palavras do Sumo Pontífice.