Seleção da Itália troca marcação pela posse de bola

SÃO PAULO - A Itália que vem ao Brasil é muito diferente da Itália que o mundo do futebol se acostumou a ver. Sob o comando do técnico Cesare Prandelli, a Azzurra mudou radicalmente de estilo: trocou a marcação e os contragolpes pela posse de bola e a coragem para atacar.

O treinador deixou de lado os meio-campistas que só marcam e não têm criatividade, e montou o setor com jogadores de boa qualidade técnica e que sabem o que fazer com a bola – como Pirlo, Marchisio, Verratti Montolivo. Sem falar que vira e mexe coloca três atacantes em campo, com dois homens abertos e um como referência na área.

Ele também tem dado a jogadores jovens, e seu xodó é o atacante El Shaarawy, do Milan, que tem apenas 20 anos. Prandelli considera que a Itália tem uma talentosa geração de garotos e que isso não pode ser desperdiçado.

O desempenho da Itália no amistoso de março contra o Brasil em Genebra serve como exemplo da nova fase da seleção. O time foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, e voltou para o segundo tempo com uma formação mais agressiva. Chegou rapidamente ao empate e criou mais chances do que a equipe de Felipão para fazer o gol da vitória.

Em entrevista ao Estado no fim do ano passado, Prandelli explicou qual é a sua ideia de futebol: “Preparo minha equipe para ficar mais tempo com a bola e jogar melhor do que o adversário.”